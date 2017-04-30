2. CRM&CEM Çözümleri Konferansı'nda Wise TV'ye konuşan Binovist Genel Müdürü Engin Alan, IT ile pazarlamanın nasıl bir arada kullanılacağı ile ilgili hikayeleştirme örneğinden yola çıkarak müşteriye nasıl sunulacağı anlattı. Gerçekleştirmiş olduğu sunumundan örnekle sözlerine başlayan Binovist Genel Müdürü Engin Alan, "İnsan olarak hepimizin zihni sürekli bir hikaye yazıyor. Zihin hiçbir zaman boş kalmıyor, herhangi bir şeye bir mana yüklemekle mükellef. Dolayısıyla bu hikayeyi yazıyor olurken, önemli bir nokta markalar olarak ürünlerimizi müşterinin kafasında hikayeleştirmekle mükellefiz. Bu noktada biz bir hikaye yazmazsak, markamız bilinirliği olmasına rağmen özellikle üzerine yüklenen anlam noktasında müşterimiz kısır kalıyor. Pazarlama CEM konseptinde aslında bu manayı yükleme ve ürünle ilgili bu hikayeleştirmeyi yapmak ve müşteri deneyimini yönetmek üzere odaklanmalı." dedi.