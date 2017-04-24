Çözüm ve ürünlerimizi nasıl konumlandıracağız? Nasıl bir algı yönetimi yapmalıyız? Pazarı nasıl yönlendireceğiz? Çözümlerimizi, ürünlerimizi nasıl fiyatlayacağız? Fiyatlama yaparken nelere bakmalıyız?



Eğitim sonunda katılım sertifikası verilecektir.



Katılım ücretsizdir.



Otopark mevcuttur.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Başakşehir



Mekan : Başakşehir Living Lab



Mekan Adresi : Başak Mahallesi, 5.Etap, 2.Kısım, Abdülhamithan Caddesi, No: 5



Başlangıç Saati : 25.04.2017 10: 00: 00



Bitiş Saati : 25.04.2017 16: 00: 00



Kategori : Ürün Konumlandırma ve Fiyatlama



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır