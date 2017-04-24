Ürün Konumlandırma ve Fiyatlama
Çözüm ve ürünlerimizi nasıl konumlandıracağız? Nasıl bir algı yönetimi yapmalıyız? Pazarı nasıl yönlendireceğiz?
Çözüm ve ürünlerimizi nasıl konumlandıracağız? Nasıl bir algı yönetimi yapmalıyız? Pazarı nasıl yönlendireceğiz? Çözümlerimizi, ürünlerimizi nasıl fiyatlayacağız? Fiyatlama yaparken nelere bakmalıyız?
Eğitim sonunda katılım sertifikası verilecektir.
Katılım ücretsizdir.
Otopark mevcuttur.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Başakşehir
Mekan : Başakşehir Living Lab
Mekan Adresi : Başak Mahallesi, 5.Etap, 2.Kısım, Abdülhamithan Caddesi, No: 5
Başlangıç Saati : 25.04.2017 10: 00: 00
Bitiş Saati : 25.04.2017 16: 00: 00
Kategori : Ürün Konumlandırma ve Fiyatlama
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io