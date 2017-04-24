Ürün Konumlandırma ve Fiyatlama

Çözüm ve ürünlerimizi nasıl konumlandıracağız? Nasıl bir algı yönetimi yapmalıyız? Pazarı nasıl yönlendireceğiz?

Ürün Konumlandırma ve Fiyatlama

Çözüm ve ürünlerimizi nasıl konumlandıracağız? Nasıl bir algı yönetimi yapmalıyız? Pazarı nasıl yönlendireceğiz? Çözümlerimizi, ürünlerimizi nasıl fiyatlayacağız? Fiyatlama yaparken nelere bakmalıyız?

Eğitim sonunda katılım sertifikası verilecektir.

Katılım ücretsizdir.

Otopark mevcuttur.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Başakşehir

Mekan : Başakşehir Living Lab

Mekan Adresi : Başak Mahallesi, 5.Etap, 2.Kısım, Abdülhamithan Caddesi, No: 5

Başlangıç Saati : 25.04.2017 10: 00: 00

Bitiş Saati : 25.04.2017 16: 00: 00

Kategori : Ürün Konumlandırma ve Fiyatlama

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Başakşehir, Istanbul, İstanbul, Fi, Hayır