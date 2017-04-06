Ürün Güvenliği Artık Tek Yasaya Bağlanacak
Türkiye'de halen ürün çeşidine göre farklı bakanlıkların faaliyet alanına giren ve farklı farklı mevzuatlarla düzenlenen ürün güvenliği için tek bir yasa çıkarılacak.
Türkiye'de halen ürün çeşidine göre farklı bakanlıkların faaliyet alanına giren ve farklı farklı mevzuatlarla düzenlenen ürün güvenliği için tek bir yasa çıkarılacak. Hazırlıkları tamamlanan tasarı referandum dan sonra Meclis'te görüşülecek.
Kaynak: Dunya.com
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