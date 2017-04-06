Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Ürün Güvenliği Artık Tek Yasaya Bağlanacak
Ara
BİST 89.037 %0,48
DOLAR 3,6607 %0,43
EURO 3,9011 %0,32
PARİTE 1,0654 %-0,16
ALTIN 147,86 %0,67
FAİZ 11,39 %0,53
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Ürün Güvenliği Artık Tek Yasaya Bağlanacak

Türkiye'de halen ürün çeşidine göre farklı bakanlıkların faaliyet alanına giren ve farklı farklı mevzuatlarla düzenlenen ürün güvenliği için tek bir yasa çıkarılacak.

Ürün Güvenliği Artık Tek Yasaya Bağlanacak

Türkiye'de halen ürün çeşidine göre farklı bakanlıkların faaliyet alanına giren ve farklı farklı mevzuatlarla düzenlenen ürün güvenliği için tek bir yasa çıkarılacak. Hazırlıkları tamamlanan tasarı referandum dan sonra Meclis'te görüşülecek.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Cumhuriyeti, Referandum, Türkiye