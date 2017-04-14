Ürün Diye Değil, Çözüm Diyerek Satın'
Kemerburgaz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alkin, "Sattığınız hiçbir ürünü mal ya da hizmet olarak satmayın, çözüm diyerek satın" dedi.
Kemerburgaz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alkin, "Sattığınız hiçbir ürünü mal ya da hizmet olarak satmayın, çözüm diyerek satın" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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