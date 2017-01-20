Urlalı Kadınlar Gıdaları Doğru İşleyecek

Urla Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Geleneksel Gıda İşleme Yöntemleri kursu Urla'nın Zeytinler Köyü'nde kadın dayanışmasıyla açılan Köy Kahvesi'nde gerçekleşti.

Ege ve Dokuz Eylül Üniversitesi Akademisyenleri tarafından verilen kurs ile köy kadınları daha sağlıklı ürünler üreterek ürünlerini daha kaliteli saklayacaklar.

Kursiyerler kurs süresi boyunca, Genel Mikrobiyoloji, Gıda Muhafaza İlkeleri, Temel Hijyen Kuralları, Meyve ve Sebzelerin işlenmesi, İşlenmiş meyve ve sebzelerden konserve, salça, reçel ve turşu yapımı hakkında bilgi sahibi oldular.

Teorik bilginin yanı sıra kursiyerlere turşu yapımı uygulamalı bir şekilde anlatılarak birçok sebzenin karışımından turşu yapıldı.