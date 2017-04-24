Urla'ya 9.4 Milyon Liralık Yağmur Suyu Yatırımı

İZSU Genel Müdürlüğü, aşırı yağışlarda sıkıntı yaşanan Urla ilçe merkezi ile Atatürk, Kabalak ve Zeytinalanı Mahallelerinde 14 kilometrelik yağmur suyu hattı döşeyecek. 9.4 milyon liraya mal olacak çalışmalar önümüzdeki günlerde başlayacak.



İZSU'nun başta arıtmalar olmak üzere peş peşe gerçekleştirdiği yatırımlarıyla Urla'nın denizi korunurken, eskiyen ve kaçaklara neden olan içme suyu şebekeleri de değiştirilerek su sıkıntısı sona erdirildi. İlçede 2004-2017 yılları arasında 74.3 milyon liralık yatırıma imza atan İZSU; şimdi de aşırı yağışlarda yaşanan sıkıntıyı önlemek amacıyla yağmur suyu hattı oluşturacak. Urla merkez, Atatürk ve Kalabak Mahalleleri ile Zeytinalanı Mahallesi 4105, 4130, 4111 numaralı sokaklar, Mustafa Kemal Caddesi ve Muammer Aksoy Bulvarı'nı kapsayan yağmur suyu inşaatı için ihale süreci tamamlandı. 9.4 milyon liralık yatırım kapsamında 14 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı ile 1.8 kilometre uzunluğunda atık su hattı imalatı yapılacak. Tabaklar Deresi'nin yan kolları da ıslah edilecek. Firmayla yapılacak sözleşmenin ardından başlayacak çalışmalar bir yılda tamamlanacak. - İZMİR