Urla'ya 9.4 milyon liralık yağmur suyu yatırımı

9.4 milyon liraya mal olacak çalışmalar önümüzdeki günlerde başlayacak.

İZSU'nun başta arıtmalar olmak üzere peşpeşe gerçekleştirdiği yatırımlarıyla Urla'nın denizi korunurken, eskiyen ve kaçaklara neden olan içme suyu şebekeleri de değiştirilerek su sıkıntısı sona erdirildi. İlçede 2004 – 2017 yılları arasında 74.3 milyon liralık yatırıma imza atan İZSU; şimdi de aşırı yağışlarda yaşanan sıkıntıyı önlemek amacıyla yağmur suyu hattı oluşturacak. Urla merkez, Atatürk ve Kalabak mahalleleri ile Zeytinalanı Mahallesi 4105, 4130, 4111 sokaklar, Mustafa Kemal Caddesi ve Muammer Aksoy Bulvarı'nı kapsayan yağmur suyu inşaatı için ihale süreci tamamlandı. 9.4 milyon liralık yatırım kapsamında 14 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı ile 1.8 kilometre uzunluğunda atık su hattı imala tı yapılacak. Tabaklar Deresi'nin yan kolları da ıslah edilecek. Firmayla yapılacak sözleşmenin ardından başlayacak çalışmalar bir yılda tamamlanacak.