Urla Esnafı Enginar Festivali İçin Gün Sayıyor

Her geçen yıl artan ziyaretçi sayısı ile dikkat çeken İzmir'in Urla ilçesi, 3. Uluslararası Urla Enginar Festivaline ev sahipliğine yapmaya hazırlanırken, festivale binlerce kişi bekleniyor.



Urla ilçesinde, 28-29-30 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek 3. Uluslararası Urla Enginar Festivali için geri sayım başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla Belediyesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi işbirliğinde düzenlenecek festival öncesi hazırlıklar devam ederken, merakla beklenen enginar festivaline binlerce ziyaretçi bekleniyor. Urla'da faaliyet gösteren esnaflarda, festivalin kentte olan büyük katkısı olduğu görüşünde birleşti.



"1 TL'den satılsa ilçeye minimum 2 milyon TL nakit girişi olur"



İzmir Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Ferdan Çiftçi, enginarın üreticilere olan katkısına dikkat çekerek, "Enginar festivali, bağ bozumu şenlikleri, kavun festivali gibi etkinlikler ile ilçenin değerleri ön plana çıkarılmaya çalışılıyor. Bu tutum ile ilçe değerlerinin tanıtımın yanı sıra ilçe ekonomisine de katkı sağlanıyor. Son birkaç yıldır bu ürünler de artış sağlandı. Festival sırasında üç gün de 2 milyon baş enginarın satılması büyük bir başarıdır. Enginar 1 TL'den satılsa ilçeye minimum 2 milyon TL nakit girişi olmuş demektir. Bu da üreticiye olan katkıdır. Aynı zamanda çevre ilçelerin de ekonomik kalkınmasına destek olmaktadır. Son yaşanan gelişmeler sonrasında üretici Urla'da daha fazla enginar ekilmeli ve üretilmeli olduğunu görmüştür. Festivaller doğru olarak yapıldığı zaman ilçe ekonomisine büyük katkı sağlar. İlçeden doğru ürün seçilmesi ve ürünün katma değer sağlanarak raf ömrünün uzatılması ile de ürünün değerini artırır" dedi. - İZMİR