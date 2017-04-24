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Urla, Enginar Ziyafetine Bekliyor
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Urla, Enginar Ziyafetine Bekliyor

Urla Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından düzenlenen Urla Enginar Festivali 28 Nisan Cuma günü başlıyor.

Urla, Enginar Ziyafetine Bekliyor

Urla Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından düzenlenen Urla Enginar Festivali 28 Nisan Cuma günü başlıyor…
Etkinlik, üç gün boyunca profesyonelleri ve enginar sevenleri ağırlayacak…

Kaynak: Dunya.com

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, 28 Nisan, Festival, Urla