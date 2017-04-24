Urla, Enginar Ziyafetine Bekliyor
Urla Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından düzenlenen Urla Enginar Festivali 28 Nisan Cuma günü başlıyor.
Urla Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından düzenlenen Urla Enginar Festivali 28 Nisan Cuma günü başlıyor…
Etkinlik, üç gün boyunca profesyonelleri ve enginar sevenleri ağırlayacak…
Kaynak: Dunya.com
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