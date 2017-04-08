Urla'daki Demokrasi Şenliğine Yoğun Katılım

İzmir'in Urla ilçesinde, referandum nedeniyle düzenlenen etkinlik demokrasi etkinliği şenlik havasında yapılırken, etkinliğe katılanlar referandum dan 'Hayır' denilmesi gerektiğini vurguladı.



Urla Kadın Platformu ile Memleket Meselesi Platformu, "Gelin hep beraber 'Hayır'da birleşen gücü bir şenlikte paylaşalım" ismiyle bir etkinlik düzenledi. Urla Cumhuriyet Meydanında düzenlenen demokrasi etkinliğine, Belediye Başkanı Sibel Uyar ve belediye meclis üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Ellerine 'Hayır' yazılı balonlarla sloganlar atan katılımcılar, referandum da 'Hayır' oyu kullanılması çağrısı yaptı.



Etkinlikte konuşan Başkan Sibel Uyar, oy kullanacak Urlalılara seslenerek, "Bizler ülkemizin geleceğini aklımızla, düşüncemizle, duruşumuzla yarınlara taşımak zorundayız. Türkiye Büyük Millet Meclisinin İstiklal Savaşını üstlenmesini hatırlayalım. Biz, Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan yürüyen Cumhuriyet bekçileri, milli iradenin gücünden, katılımcı demokrasiden, parlamenter sistemden nasıl vazgeçeriz? Asırlık bir sistemin yok edilmesine nasıl gönlümüz razı olacak?" dedi.



Demokrasi Şenliği, daha sonra Eski Tamirhane Binasında Cumartesi Müzik Grubu, Evrim Özkaynak, Grup Dubara, Turgay Güzelcan-Onur Kemal Tuzlacı, Tuprak Sahne Tiyatrosu ve sanatçı Utku Erişik'in gerçekleştirdiği etkinliklerle devam etti. - İZMİR