Urla'da "Üç Mehmet'in Dansı" Sergisi

"Üç Mehmet'in Dansı" isimli fotoğraf sergisi Urlalı sanatseverlerle buluştu. Veyis Polat, Nejat Gündüç, Erdal Türkoğlu, Adil Alpkoçak'ın kadrajlarından çıkan 24 fotoğraftan oluşan sergiye Urla Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Meclis Üyesi Ertan Certel de katıldı.



Urla Belediyesi Fotoğraf Sanat Evi yeni bir sergiye daha ev sahipliği yapıyor. "Üç Mehmet'in Dansı" sergisi Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümü öğrencileri ve Ekin Dans Topluluğu'nun sahneye koyduğu aynı adı taşıyan dans gösterisinde çekilen fotoğraflardan oluşuyor. Ege'nin Efeleri Atçalı Kel Mehmet Efe, Çakırcalı Mehmet Efe ve Demirci Mehmet Efe'nin yaşantılarından kesitlerin dansla anlatıldığı eserin fotoğrafları Urlalı sanatseverlerin beğenisini kazandı.



Fotoğraf sanatçılarına teşekkür belgesi ve çiçek taktim eden Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, fotoğraf sanatını Urla'da hep birlikte yaşatmanın mutluluğunu duyduğunu dile getirdi. Urla Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ise "Hayatımın 3 yılını Aydın'da geçiren bir Kaymakam olarak Efe kimliğinin Kurtuluş Savaşında ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Benim için çok anlamlı olan bu sergi için sanatçılarımızı kutluyorum" ifadelerini kullandı.



Yönetmenliğini Abdurrahim Karademir ve Şahin Ünal'ın yaptığı ve 100 dansçının görev aldığı "Üç Mehmet'in Dansı" oyunun fotoğraf sergisini 17 Şubat tarihine kadar ziyaret edilebilecek. - İZMİR