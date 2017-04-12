Urla'da Iş Yerinden Hırsızlık Iddiası

Urla'da bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güvendik Mahallesi Okul Caddesi'ndeki 60 yaşındaki Şerif Ali Yaşar'a ait bir marketten hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, eşkalini belirledikleri şüpheli V.G'yi (40) düzenledikleri operasyonla yakaladı.



Uyuşturucu madde ticareti suçundan da arandığı tespit edilen zanlı işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.