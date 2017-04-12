Urla'da Dolandırıcılık İddiası

Urla'da, bir kişiyi 30 bin lira dolandırdığı iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Onur İ. (30), savcılığa giderek, kaçırdığı kızın ailesiyle arasını düzelteceğini iddia eden Cihat D'ye (31) 30 bin lira para verdiğini, ancak kızın ailesinin böyle bir talebi olmadığını öğrenince dolandırıldığını anladığını ileri sürerek şikayetçi oldu.



Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şikayet üzerine Cihat D'yi gözaltına aldı. Cihat D'nin ifadesinde, aldığı parayı arkadaşlarıyla paylaştığını söylemesi üzerine, H.T, (42), Y.Y. (35), U.S.U. (28), M.S. (30), Ö.B. (24) ve M.S. (40) gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Cihat D, U.S.U. ve Y.Y. adli kontrol şartıyla, diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.