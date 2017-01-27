Urkuş Işık, Türkiye Şampiyonu Oldu

İstanbul'da düzenlenen Türkiye Salon Atletizm Şampiyonasında bin 500 metrede Kırşehir'li sporcu Urkuş Işık şampiyonu oldu.



Kırşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Aslı Çakır Alptekin Spor Salonunda gerçekleştirilen 16-18 yaş altı Türkiye Salon Şampiyonasında Kırşehir'den katılan bazı sporcuların altın, gümüş ve bronz madalyalar kazandıkları belirtildi.



Turnuvada farklı klasmanlarda yarışan Urkuş Işık'ın, bin 500 metrede Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandığı vurgulanan açıklamada, "Urkuş Işık, 800 metrede de Türkiye ikincisi oldu. Bin 500 metre bayanlarda Fatmanur Turhan altıncı olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Erkekler 3 adım atlamada Recep Tolga Akyüz dördüncü oldu." ifadeleri kullanıldı.



Türkiye Salon Atletizm Şampiyonasına, 18 yaş altında 518, 16 yaş altında 770 sporcu katıldı.