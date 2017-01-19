Ürgüp'ten Halep'e Giden Yardım Tır'ları Dualarla Uğurlandı

'Yükümüz insanlık yolumuz Halep' kampanyası kapsamında, Ürgüp Belediyesi, Ürgüp Müftülüğü, Kızılay ve Kredi Yurtlar Kurumu tarafından toplanan un, battniye, ısıtıcı ve çocuk bezinden oluşan 2 TIR yardım, Halep'e ulaştırılmak üzere uğurlandı.



Ürgüp Belediyesi öncülüğünde, İlçe Müftülüğü ve Kızılay Ürgüp Şubesi tarafından düzenlenen 'Yükümüz insanlık, Yolumuz Halep' kampanyası kapsamında, Ürgüp'te yardımsever vatandaşlardan toplanan un, battaniye, giyim eşyası, ve çocuk bezinden oluşan 2 TIR yardım, Halep'e ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.



Musalla Camii önündeki törene Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız, Ürgüp Müftüsü Muhammed Çınar, Kızılay Nevşehir Şube Başkanı Cengiz Gülen, Kızılay Ürgüp Şube Başkanı Mehmet Yaman, Ürgüp Belediyesi Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı..



Ürgüp'ün her alanda olduğu gibi bu alanda da hayırseverliğini gösterdiğini ifade eden Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız, yardım kampanyasına destek veren tüm vatandaşlara teşekkür ettiğini belirtti.



Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı ise, "Suriye'deki Müslüman kardeşlerimize 3. sefer olarak Ürgüp'ten yardım gönderildiğini söyleyerek, her ne kadar mesafe olarak uzak olsak da gönüllerin bir olduğunu belirtti. Sınıra yakın bölgede kendisinin de çalıştığını, Cerablus'a da gittiğini ifade eden Maraşlı, "Dualarınız ve yardımlarınızla devletimizin de başarılı çalışmaları ile ecdad toprağı Halep'te oradaki Müslüman din kardeşlerimize yardımcı olarak kötü durumlar son bulacak, İnşallah tez zamanda oradaki göz yaşları dinecek." dedi.



Konuşmaların ardından, İlçe Müftüsü Muhammed Çınar tarafından dua edildi. 2 TIR dolusu yardım malzemesi Halep'e ulaştırmak üzere uğurlandı. - NEVŞEHİR