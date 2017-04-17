Ürgüp Referandum Sonuçları

16 Nisan Pazar günü yapılan referandum da Ürgüp ilçesinde 89 sandık kurulurken 26 bin 409 seçmenden 23 bin 477 seçmen sandık başına gitti.



Ürgüp ilçesinde kullanılan 23 bin 477 oydan 23 bin 130'u geçerli kabul edilirken 347 oy ise geçersiz sayıldı. Sayılan oylar sonrasında ise 13 bin 749 seçmen tercini evet yönünde kullanırken 9 bin 381 seçmen ise hayır lehine oy kullandı. - NEVŞEHİR