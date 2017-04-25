Urfalı Vekil Vizyonu İle Fransızları Kendine Hayran Bıraktı!

KUSURSUZ FRANSIZCA İLE HARİKA SUNUM!

Geçtiğimiz günlerde Strazburg'ta önemli bir toplantıya katılan Gülpınar'ın Fransızca ve İngilizce yaptığı kusursuzca sunum konuklar tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Beş dili ana dili gibi konuşan Kasım Gülpınar'ın Kültür ve Sanata en politika kadar hakim olması, doğu ve batı arasındaki hassas dengelere hakimiyeti büyük ilgi görürken çağdaş görüntüsü ile Türkiye'yi temsil etmesi Toplantıda bulunan Türk İş Adamlarınıda çok mutlu etti.

SANAT CAMİASININ YENİ UMUDU!

Güçlü politik duruşu ve özellikle bölgede halkın büyük sevgisini kazanması ile bilinen Kasım Gülpınar aynı zamanda büyük sıkıntılar içindeki müzik sektörüne"Türkülerin Kardeşliği Turnesine kattığı farklı bakış açısı ile de büyük sempati kazandı."

Haluk Özkan TÜRKÜLERİMİZ Ve BİRLİK

BERABERLİĞİMİZ ADINA ONU TANIMAKTAN ONUR DUYDUM

Geçenlerde mecliste Kasım Gülpınar'ın ziyaret eden Halk Müziğimizin önemli değeri Haluk Özkan'ın Kasım Gülpınar'a dair sosyal medyada yaptığı övgü ve sevgi paylaşımı büyük ilgi görmüştü.

Ekrem ARPAK GURUR DUYDUM

"Yıllardır Urfalı kimliğim ile sanat camiasında yer alan bir sanatçı olarak Sn.Gülpınar'ın memleketimi mecliste, ülkemi Avrupada başarı ile temsil edişinden gurur duydum "

Açıklaması da Sn. Gülpınar'a sanat camiasının duyduğu sempatinin örnekleri oldu.

Görünen o ki Urfa Halkının artık Bakan olarak görmek istediği Sn. Vekil önümüzdeki dönemde daha çok konuşulacak.