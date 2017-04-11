Urfa'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşu

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü etkinlikleri kapsamında kentin düşman işgalinden kurtarılmasında büyük rol alan 'Onikiler' olarak bilinen milis güçlerin yakınlarının ve kurtuluşa destek veren ailelerin temsilcileri, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Abdülkadir Emin Önen öncülüğünde verilen yemekte bir araya gelerek dedelerinin ilk kez yayımlanan Kurtuluş Savaşı görüntülerini iz...