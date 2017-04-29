Ürettiği Buzdolaplarını Dünyaya Satıyor

ÖZKAN BEYER - Gaziantep'te A sınıfı enerji tasarrufu sertifikasına sahip buzdolabı üreten firma, ürünlerini dünyaya pazarlıyor.



Şenyurt Mahallesi Şıhcan Caddesi'nde, 9 yaşında buzdolabı üretimi yapan bir iş yerinde çırak olarak iş hayatına başlayan Kavak, bugün istihdam ettiği 200 kişilik mühendis ve işçilerden oluşan teknik kadrosuyla, dünyanın 40 ülkesine ürettiği A sınıfı buzdolaplarını ihraç ediyor.



İngiltere'nin Oxford ve Bristol üniversitelerinden aldığı üretim kalite sertifikalarıyla ürettiği A sınıfı kalite buzdolaplarını İngiltere, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Mısır ve Malta olmak üzere 40 ülkeye ihraç eden firma, 2018 yılının mart ayına kadar aldığı siparişleri yetiştirmek üzere üretim kotasını doldurmuş durumda.



- "İngiltere Kraliyet ailesinin internet sitesinde yayımlanıyor"



Alaska A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kavak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep merkezli Alaska A.Ş olarak, Türkiye'de sanayi tipi buzdolabı üretimi yapan önemli firmalardan biri olduklarını söyledi.



Ürettikleri her yeni ürünü, İngiltere'de Oxford ve Bristol üniversitelerindeki laboratuvarlara göndererek testten geçirdiklerini anlatan Kavak, "Bu laboratuvarlar dünyada bu alanda referans kabul edilen merkezlerdir. Test çalışmaları başarılı sonuçlandıktan sonra seri üretime geçiyoruz. A sınıfı enerji sertifikasına sahip bu ürünlerimiz, dünya pazarında yoğun ilgi görüyor." dedi.



"AB ülkelerinden ürünlerimize yoğun ilgi var"



Tamamen Türk mühendis ve işçileriyle yerli makina parkıyla ürettikleri farklı modellerdeki ürünleri dünyaya pazarlamanın çabası içerisinde olduklarını vurgulayan Kavak, şunları kaydetti:

"Bizim İngiltere'nin başkenti Londra'da bir depolama ve satış merkezimiz var. Ürünlerimiz oradan yaklaşık 16 ülkeye dağıtılıyor. Onun dışında Almanya'da da bir merkezimiz var, buradan da Hollanda ve diğer Avrupa ülkelerine gönderiliyor. Ortadoğu ülkelerine ise Dubai'de bulunan merkezimiz üzerinden pazarlama ve satış çalışmalarımızı yürütüyoruz."



"Hükümetten üretim ve pazarlama konusunda ciddi destek görüyoruz"



Gaziantep'te bulunan üretim ve Ar-Ge merkezlerini her geçen gün teknoloji ve fiziki açıdan büyüttüklerine dikkati çeken Kavak, "AK Parti hükümeti, sanayi sektörüne verdiği destekten firma olarak biz de ciddi şekilde yararlanıyoruz. Bu kapsamda, KOSGEB'den ve İpekyolu Kalkınma Ajansından ciddi maddi destekler alıyoruz. Ayrıca Ar-Ge konusunda ise ürünlerimizin geliştirilmesine yönelik TÜBİTAK'tan proje bazında yine ciddi destekler alıyoruz." diye konuştu.



"ABD ve Kanada'da olmak istiyoruz"



Kavak, "Yerli üretim, artık yurt dışında itibar görmeye başladı. Düşünsenize soğutma sektöründe lider olan İtalya'nın hemen yani başında yer alan Malta'ya ürün satıyoruz. İhracatımızın yüzde 80'nini İngiltere, Almanya ve Hollanda gibi AB ülkelerine yapıyoruz. Bundan sonraki yeni pazar hedefimiz, ABD ve Meksika başta olmak üzere Güney Amerika ülkelerine ürün satmak olacak." şeklinde konuştu



Yurt dışından aldıkları siparişlerle, 2018 yılının mart ayına kadar üretim kotalarının dolu olduğunu ifade eden Kavak, siparişlere cevap vermekte güçlük çektiklerini, hükümetin yeni yürürlüğe soktuğu teşvik yasasıyla verilen desteklerden yararlanıp üretim kapasitelerini artırmayı hedeflediklerini, bununla birlikte yeni işçi istihdam ederek ihracatlarını artırarak ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.