Üreticilere Toprak Analizi Uyarısı

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, üreticileri toprak tahlili yaptırmaları konusunda uyardı.



Ziraat Odası Başkanı Tosuner, yaptığı yazılı açıklamada, bilinçli bir tarım için toprak analizi yaptırmanın şart olduğunu belirterek, üreticilerin tohumu toprakla buluşturmadan önce en kısa sürede toprak analizlerini yaptırmaları gerektiğini söyledi.



Tosuner, "Toprak analizi üretici açısından maliyeti düşüren en önemli faktördür. Toprakla buluşacak olan fide, fidan ve tohum gibi üretim materyallerinin seçimi, verilecek gübre miktarı ve cinsi, hatta gübreleme şekli bile analizler sonucunda ortaya çıkmaktadır.



Kullanılacak gübre analizle öğrenilir



Toprak analizi sayesinde çiftçimiz toprağa hangi gübreyi ve ne kadar atacağını bilmektedir. Gereğinden fazla atılan gübre hem toprağa, hem çevreye hem de çiftçinin cebine zarar verdiği gibi, eksik atılan gübre de bitkinin yeterli beslenmesi ve büyümesini engelleyeceği için daha düşük ve kalitesiz ürün elde edilmesine yol açar. Bu yüzden bilinçli bir tarım için toprak analizinin mutlaka yapılması gerekmektedir." diye konuştu.



Tosuner ayrıca üreticilerin odalarının laboratuvarında toprak analizlerini kolayca yaptırabileceklerini de sözlerine ekledi.