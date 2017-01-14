Üretici Don Nöbetine Devam Etti

Antalya'nın Serik ilçesinde örtü altı sebze üretimi yapan üreticiler, akşam saatlerinden sabaha kadar gözlerini bile kırpmadan don nöbeti tutuyor. Çiftçiler yaklaşık 10 saat süren nöbet süresince tonlarca odun ve kömür yakıyor.



Serik ilçesinde etkili olan soğuk ve poyrazın ardından, örtü altı sera üretimi yapan çiftçiler, gün boyunca seralarında yaşanacak don olayına karşı hazırlık yaptı. Hava sıcaklığının 2-3 dereceye kadar düştüğü Serik'te turfanda sebze üreten çiftçiler, meteorolojik uyarıları da dikkate alarak, seralarında 'don nöbeti' tutmaya devam ediyor. Üreticiler gündüz saatlerinde hazırladıkları odunları, seraların içinde odun sobalarının yanına taşıyarak, akşam saatlerine hazırlık yapıyor.



Akşam saatlerinde havanın soğuması ile sobalarında hazır bekleyen odun ve kömürleri yakan üreticiler, bu şekilde ısı dengesini koruyarak, soğuk havaların ürünlere zarar vermesinin önüne geçiyor. Diğer taraftan üreticiler, sobaların sönme durumuna karşı da sabaha kadar nöbet tutuyor.



Serasında domates üreten Yavuz Aktaş, "Isparta bölgesine kar yağdığı zaman buraya soğuğu geliyor. Soğukta bizi böyle rezil ediyor soba yakıyoruz" dedi.



Kömür kullanımında da maliyetin arttığını domates fiyatların da şu andaki fiyatı ile masraflarını çıkaracaklarını ifade eden çiftçi Aktaş, "Geçen yıl 17 ton kömür kullandım. Bu sene 20 tonu geçti şu anda. Hem maliyet yükseliyor hem kömür fiyatları artıyor. Geçen sene 700'e aldık bu sene 850- 900 lira. Fiyatlar daha önce düşüktü ama şu anda iyi. Bu şekilde durursa masrafımız alırız" dedi. - ANTALYA