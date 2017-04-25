Üreme Sağlığı Eğitimi Alanlara Sertifikaları Verildi

Kilis Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından Üreme Sağlığı Hizmet İçi Eğitimlerini tamamlayanlara sertifikaları verildi.



İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Şube Müdürlüğü organizasyonunda 5 modülden oluşan üreme sağlığı hizmet içi eğitimleri Beşyüzevler Aile Sağlığı Merkezi Eğitim Salonunda yapıldı. Sertifikalar İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Fatih Kahveci ve Halk Sağlığı Müdür yardımcısı Dr. Ezgi Karaca tarafından verildi. İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürü Dr Turgay Happani, eğitimin amacının 5 Modüler Eğitim konuları arasında "Üreme sağlığına giriş, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar gençlere yönelik üreme sağlığı hizmetleri aile planlaması ve güvenli annelik yer almaktadır. Bu çerçevede 11 sağlık personeline eğitim verildi. Üreme Sağlığı Eğitiminin amacı üreme sağlığı konusunda farkındalık oluşturmak ve bu bilinç sayesinde anne-bebek ölümlerini azaltmaktır. Eğitime katılan personellerimizin bilgilerini güncelleyerek sahada daha iyi hizmet sunabilmektir" dedi. - KİLİS