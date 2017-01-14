GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Vaftiz Sitesi
Ayine katılanlar ve ilahiler okunması
Ekmek yeme ayini
Katolik Basın ve Araştıma Merkezi Genel Müdürü Papa Rıfat Bedr ile röportaj
Ayine katılan bir kişi ile röportaj
Ürdün Nehri'ne gelen Hristiyanlar Ürdün'deki Katolik Hristiyanlar hac ibadetini gerçekleştirmek için Hz. İsa'nın vaftiz edildiği yer olduğuna inanılan Ürdün Nehri'nin batısına akın etti. Hristiyanlar, başkent Amman'a 50 kilometre uzaklıkta bulunan Vaftiz Sitesi'nde düzenlenen ayine katıldı. Ayini Latin Patriği Başpiskopos Pierbattista Pizzaballa yönetti.
Ürdünlü Hristiyanlar Hac Ibadetine Başladı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Vaftiz Sitesi Ayine katılanlar ve ilahiler okunması Ekmek yeme ayini Katolik Basın ve Araştıma Merkezi Genel Müdürü Papa Rıfat Bedr ile röportaj Ayine katılan bir kişi ile röportaj Ürdün Nehri'ne gelen Hristiyanlar Ürdün'deki Katolik Hristiyanlar hac ibadetini gerçekleştirmek...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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