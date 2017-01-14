Ürdünlü Hristiyanlar Hac Ibadetine Başladı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Vaftiz Sitesi

Ayine katılanlar ve ilahiler okunması

Ekmek yeme ayini

Katolik Basın ve Araştıma Merkezi Genel Müdürü Papa Rıfat Bedr ile röportaj

Ayine katılan bir kişi ile röportaj

Ürdün Nehri'ne gelen Hristiyanlar Ürdün'deki Katolik Hristiyanlar hac ibadetini gerçekleştirmek için Hz. İsa'nın vaftiz edildiği yer olduğuna inanılan Ürdün Nehri'nin batısına akın etti. Hristiyanlar, başkent Amman'a 50 kilometre uzaklıkta bulunan Vaftiz Sitesi'nde düzenlenen ayine katıldı. Ayini Latin Patriği Başpiskopos Pierbattista Pizzaballa yönetti.