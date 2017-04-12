Ürdün-Türkiye İlişkileri

Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, Ürdün'ün kuzeyindeki İrbid kentini ziyaret ederek Vali Rıdvan el-Atum ile bir araya geldi.



Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Ürdün ofisi Başkanı Mehmet Sıddık Yıldırım ile İrbid'i ziyaret eden Karagöz, Atum ile görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi yollarını ele aldı.



Karagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada Suriye, Filistin ve İsrail'e komşu olan İrbid'in coğrafik konumu ve demografik yapısı dolayısıyla stratejik bir kent olduğuna dikkati çekti.



Vali Atum da İrbid'in Ürdün'ün diğer şehirleri gibi Suriyeli sığınmacılar konusunda birtakım sıkıntılarının olduğuna işaret ederek, "Türkiye'nin Göç İdaresi Genel Müdürlüğü var. Sığınmacılar meselinde Türkiye'nin tecrübelerinden istifade edildi. Türkiye sığınmacılar için büyük çaba harcıyor." ifadesini kullandı.



Büyükelçi Karagöz ayrıca İrbid Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Mehidat, Yermuk Üniversitesi Rektörü Ziyad es-Sad ile fakülte dekanları ve İrbid Sanayi Odası'ndaki bazı işadamlarıyla da bir araya geldi.



Rektör Sad'ın Türkiye'deki eğitim kurumlarıyla işbirliğine büyük önem verdiğini ifade ederek, üniversitede gelecek yıl Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün açılacağını söylediği belirtildi.



Sad'ın ayrıca Büyükelçi Karagöz'ü Türkiye'nin Ortadoğu'da izlediği siyasete ilişkin bir konuşma yapması için üniversitede konferans vermeye davet ettiği bildirildi.