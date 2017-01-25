Ürdün-Türkiye İlişkileri

Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, Ürdün Ticaret Odası Başkanı Nail el-Kebariti ile başkent Amman'da bir araya geldi.



Karagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görüşmeden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Ürdün ve Türkiye arasındaki derin ilişkilerin yanı sıra iki ülke arasında ticaret ve ekonomi alanında seçkin ilişkiler bulunmaktadır." dedi.



Ürdün ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkinin 70'inci yıl dönümüne dikkati çeken Karagöz, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için çaba sarf ettiklerini kaydetti.



İki ülke arasında yatırımcılar ve iş adamlarının karşılıklı ziyaretleri için çalışmalarının olduğunu aktaran Karagöz, Ürdün ile Türkiye arasında serbest ticaret anlaşması bulunduğunu ve vizeye gerek olmadığını bu nedenle ilişkileri güçlendirmek için her türlü imkana sahip olduklarını söyledi.



Kebariti ise Ürdün ile Türkiye arasında güçlü bir siyasi bağ bulunduğunu dile getirerek, "İki ülke arasında ekonomik ilişkiler ivme kazanıyor. Türkiye, ABD ve Avrupa'dan sonra önemli bir ortak oldu. Bu da aralarındaki ilişkilerin ve gücün geliştiğine bir işarettir." dedi.



Görüşmede, iki ülke arası ticaret alışverişinin artması ve ekonomik ilişkinin siyasi seviyenin üzerine çıkmasının hedeflendiğini ifade eden Kebariti, "Taraflar arasındaki ticaretin yanı sıra köprülerin nasıl inşa edileceği ve turizm başta olmak üzere ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi meseleleri konuşuldu. Çünkü turizm, büyük kaynaklar ile ülke ekonomisine yardımda önemli bir bölümü teşkil eder oldu." diye konuştu.



Kebariti ayrıca, Türk ekonomi heyetinin gelecek ay Ürdün'e yapmayı planladığı ziyaretin önemini vurguladı.