Ürdün-Suriye Sınırındaki Mülteci Kampında Patlama





Ürdün'ün Suriye sınırındaki Rukban mülteci kampında meydana gelen patlamada en az 4 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi mülteci kampına bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendiğini duyurdu.



Yaralıların bölgedeki sahra hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındığını bildiren yetkililer, bazılarının ise durumunun ağır olduğunu söyledi. Rukban mülteci kampında on binlerce Suriyeli bulunuyor.



Auteur: euronews-tr



Tags: kampında Bombalı saldırı sınırındaki Ürdün-Suriye Ürdün mülteci patlama Mülteciler Gepost: 21 januari 2017