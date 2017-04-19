Ürdün Kralı Askeri Tatbikatta

Ürdün Kralı İkinci Abdullah, askerleriyle gerçekleştirdiği tatbikatta ABD yapımı M16 piyade tüfeği kullandı.



Ürdün Özel Güçleri'ne 1993 yılında katılan ve 1996 yılına kadar özel güçlerin komutanlığını yürüten Ürdün Kralı İkinci Abdullah, askeri üniformasını giyinip askerleriyle birlikte tatbikata katıldı. Terör örgütü DEAŞ'ın Ürdünlü bir pilotu yakmasının ardından örgüte karşı savaş ilan 55 yaşındaki Ürdün Kralının tatbikat görüntüleri dün Kraliyet tarafından yayınlandı. Görüntülerde, askerlerine emirler verdiği anlaşılan kralın tatbikatı sırasında ABD yapımı M16 piyade tüfeği kullandığı görülüyor.



Terör örgütü DEAŞ'ın Ürdünlü pilotu 2015 yılında yakarak öldürmesinin ardından örgüte karşı intikam yemini eden Ürdün Kralı, çok sayıda askeri tatbikata katılmıştı.



İngiltere ve ABD'de eğitim alan ikinci Abdullah, Sandhurst Askeri Akademisi ve Oxford'da eğitim gördükten sonra 1984 yılında ülkesine döndü. 10.zırhlı tugayda görevlendirilen Kral, 1985 yılında ABD'deki Fort Knox'ta komutanlık eğitimi ardından da Washington'da Georgetown Üniversitesinde uluslararası politika alanlarında eğitim gördü. 1993 yılında Ürdün Özel Güçleri'ne katılan kral Abdullah, 1996 yılına kadar özel güçlerin komutanlığını yürüttü. Tümgeneral rütbesiyle komutanlık da yapan Kral, aynı zamanda helikopter pilotu. - AMMAN