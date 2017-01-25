Ürdün Kralı Abdullah, Moskova'da

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleşen Suriye görüşmelerinin Cenevre için iyi bir temel oluşturacağını söyledi.



Kremlin Sarayı'nda Ürdün Kralı 2. Abdullah ile yaptığı görüşmede konuşan Putin, Astana'da tarafların Suriye krizinin askeri yollarla çözülemeyeceğini belirtmesini oldukça önemli bulduklarını ifade ederek, "Astana görüşmelerinin Cenevre'deki müzakere sürecinin devam etmesi için iyi bir temel oluşturacağını düşünüyoruz" dedi.



Putin, Astana görüşmelerine desteğinden ötürü Kral Abdullah'a teşekkür etti.



Kral Abdullah ise Astana sürecini tamamen desteklediklerini belirterek, Suriye konulu görüşmelerin Cenevre ve diğer formatlarda devam etmesini umut ettiklerini belirtti.



Abdullah, Putin ile görüşmesinde iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konuları değerlendireceklerini ifade etti.