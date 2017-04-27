Ürdün Kralı 2. Abdullah Açıklaması

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Suriye'deki gelişmelerin ülkesini tehdit edecek boyuta gelmesine izin verilmeyeceğini belirtti.



Ürdün resmi haber ajansı PETRA'nın haberine göre, eski enformasyon bakanları, hükümete bağlı medya kurumları müdürleri, eski ve görevdeki gazete editörlerinin yer aldığı medyanın önde gelen isimleriyle bir araya gelen 2. Abdullah, görüşmede, ülkesinin, Suriye'de Ürdün ordusunun rolüne ihtiyaç duyulmadan, derinlemesine savunma siyasetine devam edeceğini belirtti.



Başta terör örgütü DEAŞ olmak üzere terör çetelerinin hedeflerinde olduğunu ve bu kapsamdaki konumlarında sabit olduklarını vurgulayan Kral Abdullah, "Suriye ve güneyindeki gelişmelerin, ülkemizi tehdit etmesine izin vermeyeceğiz. Suriye ile olan kuzey sınırlarımız konusunda müsterihiz. Önceliklerimiz ve çıkarlarımıza göre yeni bir gelişme karşısında yeterli gücümüz ve imkanımız var." dedi.



Kral Abdullah, Suriye krizi için siyasi çözüm dışında bir alternatifi olmadığına dikkati çekerek, bunun da tüm konularda Rusya ve ABD iş birliği olmaksızın gerçekleştirilemeyeceğini söyledi.



Ürdün Kralı, terör ve DEAŞ'la mücadelenin, Suriye ile Irak sınırlarını aştığını ve bu mücadele için dünya çapında kapsamlı bir strateji gerektiğini ifade etti.



İslam ümmetinde kimsenin Şii-Sünni yüzleşmesinden çıkarı olamayacağını ve tek ümmet olunduğunu vurgulayan Kral Abdullah, "Biz tek ümmetiz. Anlaşmazlıklar da İran'ın bölgede çıkardığı siyasi anlaşmazlıklardır ve mutlaka üstesinden gelinmesi gereken müdahaleleridir." diye konuştu.



Konuşmasında Washington ziyaretine de değinen Kral Abdullah, görüşmelerde Filistin meselesi öncelikli olmak üzere Arap Birliği zirvesi sonuçları, Suriye krizi, Irak'taki durum ile terör ve aşırılıkla mücadele konuları üzerinde yoğunlaşıldığını aktardı.



Kral Abdullah ayrıca ülkesi ile ABD arasındaki ekonomik iş biriliği ile Ürdün'ün maruz kaldığı ekonomik sıkıntılar kapsamında ABD'nin desteklediği konuların da görüşüldüğünü kaydetti.