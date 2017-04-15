Ürdün Kapsamlı Tatbikata Hazırlanıyor

Ürdün, ABD işbirliği ve 23 ülkenin katılımıyla 7-18 Mayıs tarihlerinde "Tetikte Aslan 2017" adı verilen ortak askeri tatbikat yapacağı bildirildi.



Ürdün Ordusunun resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "Ürdün Silahlı Kuvvetleri, ABD ile işbirliği içerisinde ve 23 ülkenin katılımıyla, 7-18 Mayıs tarihlerinde ortak askeri tatbikat yapacak." ifadesine yer verildi.



Katılımcı diğer ülkelerin isimlerinin verilmediği açıklamada, tatbikatın "Tetikte Aslan 2017" olarak isimlendirildiği belirtilerek, "Tatbikat ile katılımcı ülkelere bağlı Silahlı Kuvvetler arasında işbirliğinin güçlendirilmesi, geleneksel olmayan tehditler karşısında çeşitli krizlerin yönetiminde kullanılan kapasitelerin geliştirilmesi hedeflenmektedir." denildi.



Açıklamada, bu yıl yedincisi düzenlenecek tatbikatın Ürdün Ordusu'na bağlı tatbikat meydanlarında yapılacağı, bakanlıklar, güvenlik birimleri ve bazı kuruluşlardan geniş katılımın olacağı tatbikatta çeşitli türde silahların kullanılacağı kaydedildi.