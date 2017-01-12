Ürdün'deki Yerel Seçimler

Ürdün'de Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) siyasi kolu İslami Çalışma Cephesi Partisi'nin (İÇC), 14 yıl aradan sonra yerel seçimlere katılım kararı aldığı bildirildi.



İÇC Sözcüsü Murad el-Adayile, AA muhabirine yaptığı açıklamada, partinin şura toplantısında ezici çoğunlukla belediye ve il meclis seçimlerine katılım kararının alındığını belirtti.



Tarihi henüz net olarak açıklanmayan yerel seçimlerin, temmuz ya da ağustos ayında yapılması bekleniyor.



Ulusal Reform Koalisyonu, geçen eylülde yapılan genel seçimlerde, 8'i İÇC'den olmak üzere 15 sandalye çıkarmıştı.



Ürdün'de son olarak 2003'te yerel seçimlere, 2007'de de genel seçimlere katılan İhvan, 2010 ve 2013'teki seçimleri usulsüzlük iddiaları ve uygulanan seçim sistemi nedeniyle boykot etmişti.