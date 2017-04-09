Ürdün'deki Türk Seçmenler Sandık Başında

Ürdün'de yaşayan Türk vatandaşları, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması için sandık başına gitti.



Türk seçmenler sabah saatlerinden itibaren Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği'nde kurulan sandıklarda oy kullanmaya başladı.



Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ürdün'de kayıtlı bin 900 Türk seçmenin bulunduğunu belirtti.



Oy verme işleminin sorunsuz şekilde devam ettiğini aktaran Karagöz, parti temsilcilerinin de oylamayı takip ettiğini dile getirdi.



Ürdün'de oy verme işlemi yerel saat ile 21.00'de sona erecek.