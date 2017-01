Ürdün'de "Zam Karşıtı" Gösteri

Ürdün'ün başkenti Amman'da, hükümetin zam kararlarına karşı gösteri düzenlendi.



Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) siyasi kolu İslami Çalışma Cephesi Partisinin çağrısıyla düzenlenen gösteriye katılan eylemciler, hükümetin aldığı zam kararlarını protesto etti.



Başkent Amman'da El-Abdeli bölgesinde yer alan İslami Çalışma Cephesi'nin genel merkezinin önünde toplanan grup, "Halk sizin yolsuzluklarınızın faturasını ödemeyecek." yazılı pankart açtı.



Partinin Genel Sekreteri Muhammed ez-Zeyudi'nin de hazır bulunduğu gösteride, "Ey Ürdün'ün çocuğu. Senin derdin benim derdim.", "Allah zalimden daha büyük." şeklinde sloganlar attı.



Ulusal Reform Koalisyonu Milletvekili Dima Tahbub, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gösterinin kamuoyunun nabzını tutmak ve zamlara tepki amacıyla düzenlendiğini söyledi.



Tahbub, "Göstericiler hükümetten vatandaşın cebi dışında bir çözüm bulmasını talep ediyor." dedi.



Ürdün Maliye Bakanı Ömer Mulhis, geçen hafta yaptığı açıklamada, satışı yapılan ürünlere uygulanan "satış vergilerinin" yükseltilmesi ve bu oranın her ürün için yüzde 16 seviyesinde eşitlenmesi başta olmak üzere bir dizi kararın alındığını belirtmişti.



Muhlis ayrıca, dünyadaki petrol zamlarıyla bağlantılı olarak yapılacak aylık zamların yanı sıra benzinin her litresine 7 kuruş (10 sent) ek vergi getirildiğini ifade etmişti.