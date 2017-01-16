Ürdün'de Kabine Değişikliği





Ürdün'de Başbakan Hani el Mulki kabine değişikliğine gitti, altı bakanlığa yeni isimler atandı.



Dışişleri Bakanlığına Nasır Cevde'nin yerine Eymen es-Safadi, İçişleri Bakanlığına Selame Hamad yerine ise Galib ez-Zubi getirildi. İçişleri Bakanlığındaki değişiklikte Ürdün'ün güneyindeki Kerak kentinde, geçen aralık ayında yaşanan silahlı saldırıların etkili olduğu ileri sürüldü.



Eğitim Bakanlığına müfredat değişikliği nedeniyle ülkede tartışmalara yol açan Muhammed Teneybet yerine Ömer er-Rezar, Gençlik Bakanlığına ise Rami Berikat yerine Hadise el-Hureyşe atandı. Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Bişr el-Hasavne görevi değiştirilerek Hukuki İşlerden Sorumlu Devlet Bakanlığına, Memduh el-İbadi'nin de Başbakanlık İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığına getirildi.



Yeni bakanlar, Amman'da düzenlenen törende, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın huzurunda yemin ederek resmen görevlerine başladı.



El-Mulki liderliğindeki hükümetin kurulmasından bu yana ikinci kez kabine değişikliği yapıldı.



Kaynak: AA



Auteur: euronews-tr



Tags: Ürdünde Ürdün kabine değişikliği Bakanlık değişimi Gepost: 16 januari 2017