Ürdün'de '9'uncu Uluslararası Savaşçı Yarışları'

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Ürdün ordu birliklerinin temsili baskın, terörle mücadele operasyonları ile helikopter gösterisi yapması

Ürdün'de 16 ülkeden 31 askeri grubun katılımıyla "9. Uluslararası Savaşçı Yarışları" başladı. Başkent Amman'daki Kral 2. Abdullah Özel Kuvvetler Eğitim Merkezi'nde düzenlenen yarışlara katılan gruplar, askeri alanlarda sundukları faaliyetlere göre puan alacak. Yarışların açılış töreninde Ürdün ordu birlikleri, temsili baskın, terörle mücadele operasyonları ile helikopter gösterisi yaptı. Yarışların açılış törenine Ürdün Genel Kurmay Başkanı Tümgeneral Mahmud el-Fureyhat katıldı.