Ürdün 3. Uluslararası Yüksek Öğretim Fuarı, başkent Amman'da 14 ülkeden 40 üniversitenin katılımıyla açıldı.



Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz'ün katkılarıyla açılan ve 2 gün devam edecek fuara bu yıl Türkiye 12 üniversiteyle katılıyor. Karagöz fuar kapsamında AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarın yurt dışında eğitim görmek isteyen öğrencilerin üniversiteler hakkında bilgi almasını sağladığını söyledi.



Fuara katılan üniversitelerin uluslararası üne sahip üniversiteler olduğuna vurgu yapan Karagöz, Türk üniversitelerinin öğrenciler için hedef haline geldiğini, bu üniversitelerin öğrenim görmek isteyen öğrencilere burs verdiğini kaydetti.



Fuarın organizatörü Ürdün Yurt Dışında Eğitim Şirketi Müdürü Salim Sakr ise fuarın üç senedir düzenlendiğini belirterek, bu yıl fuara İngiltere, Türkiye, ABD ve Avustralya'nın da aralarında bulunduğu 14 ülkenin iştirak ettiğini dile getirdi. Sakr fuara ilk gün Amman'ın, ikinci gün İrbid'in ev sahipliği yapacağını aktardı.