Gürbüz Doğan Ekşioğlu "Aklımdan Geçenler" Sergisiyle İzmir'de

"Kendimi bildim bileli kağıt kalem elimden düşmez" diyen ve sanatla zekâyı buluşturan incelikli işleriyle hem Türkiye, hem de Amerika'da adından söz ettiren, eserleri pek çok uluslararası yayında yer alan ve ödülle taçlandırılan dünyaca ünlü karikatür ve grafik sanatçısı Gürbüz Doğan Ekşioğlu'nun eserleri, "Aklımdan Geçenler" isimli sergi ile 2 Şubat Perşembe günü Selçuk Yaşar Resim Müzesi ve Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşuyor.

"The New Yorker"a kapak tasarlayan yüz elli grafik sanatçısından biri ve içlerinde tek türk olan, yeteneğe ve yeteneğin eğitimle desteklenmesi gerektiğine inanan Gürbüz Doğan Ekşioğlu'nun son dönemlerde yapmış olduğu mizah ve felsefe kavramlarının yer alacağı birbirinden güzel 30 eseri 25 Şubat 2017 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

