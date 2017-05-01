Urban Picnic için geri sayım başladı

5 - 6 Mayıs'ta Maslak Uniq İstanbul'da gerçekleştirilecek etkinlikte katılımcılar, onlarca farklı tarz ve mutfaktan lezzetin yanı sıra, oyunlar, danslar ve konserlerle eğlenceye de doyacak. Şehrin ortasında ama şehirden çok uzakta, yeşillikler içinde düzenlenecek bu piknik gerçek bir karnaval havasına bürünecek, İstanbullulara daha önce yaşamadıkları çok farklı bir deneyim sunacak.

Gece pikniği konseptiyle düzenlenen Urban Picnic 5-6 Mayıs tarihlerinde Maslak Uniq İstanbul'un açık alanında gerçekleştirilecek. İki gece boyunca akşam saat 18.00'dan gece 01.00'e kadar sürecek etkinlik İstanbullulara yepyeni ve rengarenk bir deneyim yaşatacak.

Yeşillikler üzerinde her türden lezzet ve karnaval havası

Urban Picnic'te, İstanbul'daki popüler yeme-içme noktalarından seçilecek 40'tan fazla lezzet standının sunacağı özel lezzetler ve farklı içecek markalarının etkinliğe özel ikramları katılımcıları bekleyecek. Türk mutfağından vegan lezzetlere, gastronomik deneyimlerden sokak lezzetlerine kadar onlarca farklı seçenek sınırsız olarak misafirlere sunulacak.

Kır lambaları altında, yeşillikler içinde gerçekleşecek Urban Picnic'te, dileyen dans şovları, oyunlar ve sokak çalgıcıları ile eğlenecek, dileyen hamağına uzanıp şehrin içinde ama şehir karmaşasından çok uzakta olmanın keyfini çıkaracak. Sürpriz hediyelerin katılımcıları beklediği organizasyonda, Cuma gecesi Urban Picnic orkestrası, Cumartesi gecesi ise Pinhani sahne alacak.

Her şey sınırsız, her şey bilet fiyatına dahil

Etkinlikte yeme-içmeden konserlere, şovlardan sürpriz hediyelere kadar her şey sınırsız ve bilet fiyatına dahil olarak misafirlere sunulacak. Urban Picnic biletlerinin fiyatları, günlük 125 TL ve 2 günlük kombine 200 TL olmak üzere iki kategori şeklinde Biletix 'ten satışa sunuluyor.

Proje yönetimi ve organizasyonu Yemek.com ve Hybrid tarafından gerçekleştirilen Urban Picnic'in ana partnerliğini Yemeksepeti ve Renault üstleniyor. Etkinliğin partnerleri arasında Gurme CarrefourSa, Bu Kapağın Altında, Hellmann's, 24 Kitchen ve Tefal de yer alıyor.