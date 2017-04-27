Urban Picnic İçin Geri Sayım Başladı

Gece pikniği konseptiyle düzenlenen Urban Picnic 5-6 Mayıs tarihlerinde Maslak Uniq İstanbul'da düzenlenecek.

Urban Picnic İçin Geri Sayım Başladı

Gece pikniği konseptiyle düzenlenen Urban Picnic 5-6 Mayıs tarihlerinde Maslak Uniq İstanbul'da düzenlenecek.

Kaynak: Dunya.com

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Istanbul, İstanbul, 6 Mayıs, Maslak
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