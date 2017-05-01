Urartu Göz'de Trifokal (Akıllı) Lens Dönemi

Van'da Urartu Göz, bölgede bir ilki gerçekleştirerek katarakt ameliyatlarında trifokal lens (akıllı lens) uygulamasını başlattı.



Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Urartu Göz Başhekimi Op. Dr. Atilla Yazıcıoğlu, anadan doğma lenslerin işlevini görmesi için katarakt ameliyatlarından sonra gözün içerisine lensler bırakıldığını belirterek, bu sayede hastaların yakını, uzağı veya ara mesafeyi görebildiğini söyledi. Şimdiye kadar ağırlıklı olarak monofokalens denilen ve ağırlıklı olarak uzağı gösteren lenslerin kullanıldığını ifade eden Yazıcıoğlu, "Bu lensler günümüzde de hala kullanılmaya devam edilmektedir. Ancak hastalarımız bu lenslerle ara ve yakın mesafede sıkıntı çekmektedirler. Bundan sonra bifokal lensler dediğimiz iki odaklı lensler kullanılmaya başlandı. Bunda da uzak mesafe ve 40 santimetreye kadar olan yakın mesafe rahatlıkla görülebilmektedir. Fakat 40 santimetre ila 2-3 metre arasındaki ara mesafeler iyi görülmemektedir. Yani yakını gösteriyor, uzağı gösteriyor fakat ara mesafede hastalarımız sıkıntı yaşıyorlar" dedi.



Urartu Göz olarak Doğu Anadolu Bölgesinde bir ilki gerçekleştirerek trifokal lens (akıllı lens) uygulamasına geçtiklerini vurgulayan Yazıcıoğlu, "İlimizde ve bölgemizde bir ilki daha gerçekleştirerek merkezimizde trifokal lens uygulamasını başlattık. Bununla hem uzak hem yakın hem de ara mesafeler rahatlıkla görülebilmektedir. Trifokal lensler, günümüzde bu işle ilgili en son kullanılan materyal olup merkezimizde 6 uzman doktor ve cerrahımızla bu uygulamayı tüm kataraktlı hastalarımıza yapabilmekteyiz. İlimize ve halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun" şeklinde konuştu. - VAN