Ünyeli Gazeteci Tezel Toprağa Verildi
Gazeteci Şenay Tezel Alemdağ uzun yıllar çalıştığı memleketi Ünye'de son yolculuğuna uğurlandı.
Gazeteci Şenay Tezel Alemdağ uzun yıllar çalıştığı memleketi Ünye'de son yolculuğuna uğurlandı.
Yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden 20 yıllık gazeteci Şenay Alemdağ için yaşadığı Ünye'de cenaze töreni düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törende konuşan İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Alemdağ'ın son derece anaç, sevecen, mesleğini iyi yapan bir gazeteci olduğunu belirterek, "Burada toplanan kalabalık da bu durumun teyitidir." dedi.
Belediye Başkanı Ahmet Çamyar da Alemdağ'ın, basın camiasında uzun yıllardır mesleğini aralıksız sürdüren nadir kişilerden biri olduğunu aktararak, "Gazetecilik işiyle uğraşıp da kalemini temiz işler için kullanıp, haberin doğrusunu kaleme alıp, insanları bilgilendiren bir kişiydi.
Benim siyaset yaptığım, Ünye'de olduğum dönem içerisinde çok yakinen tanıdığım hanımefendi kimliği ve kişiliğiyle sadayı bırakmış olan kişilerden biriydi. Ben de eşine, ailesine ve Ünye basınına başsağlığı diliyorum." dedi.
Tüm İletişim Medya Federasyonu Genel Başkanı (TİMEF) Şakir Gürel de kendisiyle birlikte 1995 yılında Hizmet TV'de basın sektörüne girdiklerini, ardından Ünye Haber'de tekrar görev yaptıklarını söyledi.
Ünye basınına, gazeteci meslektaşlarına ve bilhassa kendilerine çok büyük emekleri ve hizmetleri olduğunu ifade eden Gürel, "Şenay hanımı biz ve meslektaşlarımız hiçbir zaman unutmayacağız. Onu her zaman saygı, sevgi ve minnetle anacağız." diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Vedat Başsan, sevenlerinden ve meslektaşlarından helallik istedi.
Tezel'in cenazesi, Yüzüncü Yıl Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Atatürk Mahallesi'ndeki Asri Mezarlıkta defnedildi.
Törene, Garnizon Komutanı Binbaşı Ahmet Koçdemir, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Akar, Ordu Valiliği Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürü Vedat Öz, Ordu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Recep Aydın, 19 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erdoğan Erişen, Ordu İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Bahtiyar Kahveci, Canik Ünye Gazeteciler Derneği Başkanı Ali Öztürk, Ünye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Coşkun, Radyo İletişimciler ve Mensupları Derneği Başkanı Hakan Korkmaz ile meslektaşları katıldı.