Ünye Ziraat Odası'nın Faaliyetleri

Ünye Ziraat Odası, iyi tarım uygulaması yapılan arazide üreticileri bilgilendirdi, fındıkta bakım ve beslemeyi anlattı.



Oda Başkanı Osman Sarıkahraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede 2017 yılında başladıkları İyi Tarım Uygulaması çalışmasına şu an 114 üreticiyle devam ettiklerini söyledi.



İlçede iyi tarım uygulaması yapılan örnek bahçelerde üreticileri bilgilendirdiklerini belirten Sarıkahraman, "İlçemizde iyi tarım uygulaması yapılan arazide iyi tarım yapmayı planlayan üreticilere bilgiler verildi. Bir başka örnek bahçede de fındıkta bakım ve beslemeyle ilgili çalışma yapıldı." dedi.



İyi tarım uygulamasında amaçlarının dekarda verimi artırmayı, kaliteli fındık üretilmesini sağlamak olduğunu anlatan Sarıkahraman, fındık bakım besleme ve entegre mücadeleyi zamanında ve doğru bir şekilde üreticilerin uygulamasını sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.



Bahçesinde yeni dönem iyi tarım uygulamasına başlayacak olan üreticilere gezi düzenlendiklerini aktaran Sarıkahraman, şunları söyledi:



"Çiftçilerimize iyi tarım uygulaması hakkında bilgi verip, yapılmasını gerekenler uygulamalı olarak anlatıldı. Ünye Ziraat Odası uygulama bahçesinde fındıkta bakım ve besleme ilgili demonstrasyon çalışması yapıldı. Ordu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Personeli Ziraat Yüksek Mühendisi Merve Alioğlu ve Ziraat Mühendisi Ömür Duyar ile Ziraat Odamızın Tarım Danışmanlarına destekleri için teşekkür ediyoruz."



Sarıkahraman, uygulama bahçesinde fındık kozalak akarı ve külleme hastalığının zararına dikkat çekerek, üreticilere mücadele yöntemlerini de anlattıklarını kaydetti.