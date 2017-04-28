Ünye Ziraat Odası Başkanı Sarıkahraman Açıklaması

Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman, son günlerde yağan kar yağışının fındığı olumsuz etkilediğini söyledi.



Sarıkahraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, son dönemde yaşanan soğuk havanın özellikle yüksek kesimlerde kara dönüşmesi nedeniyle ürününün zarar gördüğünü belirtti.



15-20 gün önce Yenikent ve Pelitliyatak gibi yüksek rakımlı olan bölgelerde inceleme yaptığını anlatan Sarıkahraman, "Buralarda bazı tespitlerimiz oldu. Korkulan oldu ve zirai don gerçekleşti. 700 rakımın üzerinde ırmak yatağı dediğimiz ırmak kenarına yakın bölgelerde -4 dereceye kadar düşen sıcaklık sonucu kırağılar oluştu. O zamanlar fındıkta sıkıntı yaşandı." dedi.



Sarıkahraman, fındık bahçelerinde durum tespiti yapılacağını belirterek, "Önümüzdeki günlerde bir çalışmamız olacak. Son yağan kar yağışlarının fındığa olumsuz etkisi oldu. Ben Ünyemiz için bir sıkıntının olmamasını temenni ediyorum ancak yüksek kesimlerde korkulan oldu." diye konuştu.