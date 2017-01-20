Ünye Orman İşletme Müdürlüğünün Faaliyetleri

Ünye Orman İşletme Müdürlüğünün, 2016 yılını, 1,1 milyon lira karla kapattığı belirtildi.



Ünye Orman İşletme Müdürü Aşkın Ozan Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, 20 yıl sonra ilk defa 2014 yılında kara geçtiklerini hatırlatarak, 2015 yılını 424 bin lira, 2016 yılını da 1,1 milyon lira ile karla kapattıklarını söyledi.



2016 yılında Ünye Orman İşletme Müdürlüğü olarak 9,5 milyon lira gelir elde ettiklerini belirten Aydın, "Ünye Orman İşletme Müdürlüğü olarak 9,5 milyon lira gelir elde ettik, bunun 4 milyon lirasını orman köylülerimize orman işlerinde işçiliklerine karşılık ödedik. Yıl sonunda kurum olarak 1,1 milyon lira kar ettik. Kurumumuz adına sevinçliyiz, iyi bir organizasyon sağladık ve bunun sonucunu gördük." dedi.





Geçe yıl ORKÖY Projesi kapsamında orman köylülerine verdikleri desteklere ilişkin Aydın, "ORKÖY kapsamında Süt Sığırcılığı desteğiyle Çaybaşı İlçesi Hanyanı Mahallemize 20 hane orman köylülerimize yaklaşık 500 bin lira destek sağlayarak hizmet verdik." diye konuştu.



Ünye Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahasında 750 dönüm alanda ağaçlandırma çalışması yaptıklarını da belirten Aydın, "Ağaçlandırma seferberliği kapsamında 2016'da 750 dönüm alanda ağaçlandırma, bin 750 dönüm mera alanında mera ıslah, 5 bin dönüm alan ağaçlandırma sahalarımızda bakım çalışmaları yapıldı. Okul, cami ve mezarlık, hastanelerimizin bahçeleri ve sivil toplum örgütlerle ile hatıra ormanları çalışmaları yapılarak yaklaşık 300 bin adet fidanımızı toprak ile buluşturduk." şeklinde konuştu.



Aşkın Ozan Aydın, müdürlük olarak yıl içinde yaptıkları diğer çalışmalara ilişkin şunları söyledi:



"2016'da makine ikmal çalışmalarında bakım görmemiş ormanlarımızda çalışmaları yapmak üzere toplam 8 kilometre yeni yol, 13 kilometre sanat yapısı,6 kilometre üst yapı, 20 kilometre bozuk olan orman yollarımızı onaran çalışmaları yapılarak bakımlı hale getirdik. Bunların yanı sıra orman zararlılarıyla mücadele yatırımları kapsamında 500 kuş yuvası yapılarak sahalara asıldı. Orman Genel Müdürlüğümüz ile İşkur Genel Müdürlüğü'nün yaptığı Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında da 30 vatandaşımıza İşletme Müdürlüğümüz ve müdürlüğümüze bağlı Orman İşletme Şefliklerinde istihdam sağladık."



Aydın, 2017'de ise en büyük hedeflerinin vatandaşın kurum ile olan anlaşmazlıklarının temeli olan kadastro çalışmalarını sonuçlandırmak ve vatandaşlarla kurum barışını sağlamak olduğunu sözlerine ekledi.