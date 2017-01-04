Ünye Nüfus Müdürlüğü 2016 Yılı Faaliyetleri

Ünye Nüfus Müdürlüğü 2016 yılında 108 bin kişiye hizmet verdi.



Ünye Nüfus Müdürü Fahri Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurumun 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.



2016 yılında kurumun toplamda 107 bin 967 kişiye hizmet verdiğini belirten Çoban şunları söyledi:



"2016 yılında Ünye Nüfus Müdürlüğü'nce bin 734 doğum, 658 ölüm, 896 evlenme, 189 boşanma, 39 kayıt düzenleme, 6 bin 96 adres işlemi, 41 bin 305 nüfus kayıt örneği, 11 bin 841 nüfus cüzdanı, 12 bin 220 kişiye yerleşim belgesi işlemleri yapıldı. Müdürlüğümüzce verilen diğer işlemlerin sayısı ise 29 bin 989 oldu."



Çoban, 2016 yılında satılan erkek cüzdanı sayısının 6 bin 681, satılan kadın cüzdanı sayısının 4 bin 985, satılan mavi kartın 62, aile cüzdanının ise 6 olduğunu belirtti.



Fahri Çoban, 2015 yılında Ünye Nüfus Müdürlüğü tarafından 104 binin üzerinde kişiye hizmet verilirken, 2016 yılında bu sayının artarak 107 bin 967 kişiye çıktığını da sözlerine ekledi.