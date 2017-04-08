Ünye Küçük Sanayi Sitesi'nde Seçim

Ünye Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi'nin, olağan kongresinde seçime tek listeyle giren Ali Özkan, güven tazeleyerek 7. dönem başkanlığına seçildi.



Kooperatif Salonunda gerçekleşen kongrenin divan başkanlığını Murat Kirman, katip üyeliğini ise Ümit Malkoç yaptı.



Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kongrede faaliyet raporu, yönetim kurulu ve denetim kurulu, gelir gider ve bilanço raporları okundu.



6 dönemdir başkanlık görevini yürüten Ali Özkan'ın tek liste olarak girdiği ve açık usul yapılan seçimde başkanlığa tekrar seçilerek güven tazeledi.



Özkan'ın başkanlığında yönetim kurulu üyeleri ise şu isimlerden oluştu:



"Metin Gür, Dursun Duman, Ali Çatık, Hakan Kuyumcu, Harun Eren, Reşit Duman seçildi. Denetim Kuruluna Murat Dirim ve Nizamettin Ocaktan seçildi. Tasfiye kuruluna ise Ali Özkan, Ömer Şen ve Metin Gür seçildi."



Başkan Özkan, yaptığı konuşmada, "Yönetim kurulu ve şahsı adına sizlerin vermiş olduğu desteğin karşılığını layıkıyla yerine getirdiğimize inanıyoruz." dedi.