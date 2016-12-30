Ünye Kaymamı Güney Görevine Başladı

Ünye Kaymakamlığına atanan Ümit Hüseyin Güney, görevine başladı.



FETÖ/PYD soruşturması kapsamında 11 Ağustos 2016 tarihinde görevden alınan Kaymakam Mustafa Demir'in yerine atanan 1. Derece Kadrolu Boyabat Kaymakamı Güney, görevine başladı.



İlçede 5 aydır vekaleten yürütülen kaymakamlık görevine başlayan Güney, ilk mesai gününde basın mensuplarıyla makamında bir araya geldi.



Güney, yaptığı konuşmada, Ünye'de göreve başlamanın mutluluğunu ve sorumluluğunu taşıdığını söyledi.



Kendisine bu görevi layık görenlere müteşekkir olduğunu belirten Güney, "Müteşekkir olmanın fiili şekli hem beni buraya uygun görenlere karşı mahcup olmamak ve Ünyeli hemşehrilerimize hak ettikleri en güzel hizmeti onlarla kucaklaşarak, onlarla yakın işbirliği içinde durarak vermek. Biz bu şekilde şükrümüzü inşallah eda edeceğiz. Bu sorumluluk duygusu içindeyiz. Ünye çok sevdiğimiz ve istediğim bir yerdi." dedi.



Ünye'nin sadece Ordu'da ve Karadeniz'de değil, Türkiye'de ağırlığı ve ismi olan bir ilçe olduğunu vurgulayan Güney, şöyle konuştu:



"Ben de Allah'ın izniyle Ünye'nin ismine yakışır bir kaymakamlık yapacağım. Ünye'nin ismini taçlandıracak ve Ünyelinin göğsünü gere gere 'bizim kaymakamımız' diyebileceği, bizim de onlara bunu dedirteceğimiz bir görev anlayışı içinde olacağız. Bunları hep birlikte yapacağız. Hükümetimizin politikaları doğrultusunda Sayın Başbakan Yardımcımız Numan Kurtulmuş beyin himayelerinde, yerel yönetimlerimizle, Sayın Valimizin mihmandarlığında hep beraber güzel şeyler ve hizmetler üretmek bizlere nasip olur temennisinde bulunuyorum."



Güney, Büyükşehir Belediyesi olarak teşkilatlanmış bir ilde ilk kez görev yaptığını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Büyükşehir modelinin, mülki idarenin olması gereken pozisyona, yüklenmesi gereken misyona en uygun yönetim şekli olduğunu düşünüyorum. Artık kaymakamlığı yol, içme suyu, kırsalın kanalizasyonu, çöpü gibi konularda değil, en başta olmazsa olmazımız asayiş, güvenlik, sosyal politikalar, kültür, eğitim ve sağlık gibi konulara eğilerek bu noktadaki görevlerini sahiplenip, kırsalın belediye başkanı pozisyonundan sıyrılarak o yükü üstünden atıp bütün ilçenin kaymakamı olması noktasına gelmesinin doğru olduğunu düşünenlerdendim. Devletimiz, hükümetimiz bunu yasalarla zaten ihdas ettiler. Çok kısa bir süre içinde bunun rakamları illerimizin artacak. Ben de Büyükşehir Belediyesi anlamında ilk tecrübemi burada yaşamış olacağım."



Canik Ünye Gazeteciler Derneği Başkanı Ali Öztürk ise ilçedeki basın kuruluşlarına ilişkin bilgi verdi.