Ünye'den Suriyelilere Yardım

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı'nın (İHH) Halep için Ünye'de düzenlediği yardım kermesinden elde edilen gelirle alınan bir tır un Halep'e ulaştırılmak üzere yola çıktı.



Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, yapılan dualarla yardım tırı Halep'e ulaştırılmak üzere Kilis'e gönderildi.



İHH Ordu İl Başkanı Ali İyi, gazetecilere yaptığı açıklamada, İHH Ünye Temsilciliği Kadın Kolları tarafından 20 gündür sürdürülen yardım kermesinden elde edilen 33 bin liralık gelirle alınan bir tır unu Halep'e yardım olarak gönderdiklerini söyledi.



Törene katılan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar ise, "Ünye, geçtiğimiz günlerde Elif-Der ve Ünye Belediyesi işbirliğiyle, bugün İHH aracılığı ile Halep'e yardım göndermeye devam ediyor. Bu konuda duyarlılık gösteren kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Umuyoruz ki savaşın sonlandırılması ile ilgili girişimler başarılı olur." dedi.



Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ise, "Suriye'de yaşanan dramda mağdur olan, orada asgari ihtiyaçlarını karşılayamayan insanlarımıza her zaman olduğu gibi Türkiye'miz, Ordu'muz, Ünye'miz sahip çıkıyor. Bunun yansıması olarak da bu yardım tırını buradan dualarla yolcu ediyoruz." diye konuştu.



"Biz sadece ülkemizde mülteci, muhacir kardeşlerimizi ağırlamakla kalmıyoruz." diyen Kaymakam Güney, "Aynı zamanda Suriye'de kalan kendi topraklarında zor şartlar altında tutunmaya çalışan ve bin bir meşakkatle karşı karşıya olan kardeşlerimize de yardımcı oluyor, elimizi uzatmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.



Ünye'den çıkan yardım tırının, önce Kilis'e gideceği, Kilis'te bulunan İHH lojistik merkezinden Halep'e ekmek olarak ulaştırılacağı bildirildi.