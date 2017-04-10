Ünye'de Yaptırılan Beton Yol Açıldı

Ünye ilçesine bağlı Günpınarı Mahallesi'nde belediye tarafından yaptırılan 6 bin 500 metrekarelik beton yol törenle açıldı.



Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, törende yaptığı konuşmada, Ünye Belediyesini yaptıkları çalışmalar için takdir ettiğini söyledi.



Yolun, önemli bir yatırım olduğuna işaret eden Güney, "Çünkü insanları birbirine kavuşturan en önemli unsurlardan biridir. Ünye ilçemizde de her noktada yatırımların hızlı bir şekilde devam etmesini memnuniyetle karşılıyorum ve teşekkür ediyorum." dedi.



Belediye Başkanı Ahmet Çamyar ise 15 yıllık AK Parti iktidarı döneminde tüm Türkiye'de olduğu gibi yerel ölçekte de Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarının gerçekleştiğini belirterek, "16 Nisan'da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi halk oylaması sonucunda da Türkiye artık çok daha güçlü bir hale gelecek ve yatırımlar daha da hız kazanacak." ifadelerini kullandı.



Göreve geldikten sonra yol yatırımlarına hız verdiklerini ve 3 yıllık sürede birçok noktada yol hizmeti gerçekleştirildiklerini dile getireren Çamyar, "Biz yüksek ve eğimli mahallelerimizde en az 25-30 yıl bakım gerektirmeyen beton yolları tercih ediyoruz. Bugün Günpınarı Mahallemizdeki beton yolun açılışını gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra da yatırımlarımız, artan bir hızda devam edecek." diye konuştu.



Protokol üyeleri, açılışın ardından hizmete giren Gürpınarı Mahallesi beton yolunda incelemelerde bulundu.