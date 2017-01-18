Ünye'de Umreye Gidecekler Uğurlandı

Ünye ilçesinde 2017'nin ilk umre kafilesi yola çıktı.



Yılın ilk umre ziyaretini yapacaklar için Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.



Dua ve ilahilerin okunduğu törene, Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, umreye gidecekler ve aileleri katıldı.



Son günlerde ülkede yaşananlar olayların herkesi derinden üzdüğünü ifade eden Çamyar, "O kutsal topraklarda ülkemiz için dualar edin. Hayırlısıyla gidip gelin. Sonrasında Allah sizlere hacı olmayı nasip etsin." dedi.



Organizasyonu gerçekleştiren özel firma yetkilisi Hüseyin Şimşek ise 160 kişilik ekiple 20 günlüğüne umre ziyareti düzenlediklerini belirtti.



Umrecilerin Samsun Çarşamba Hava Limanından direk Cidde'ye uçacağı, 16 gün Mekke ve 4 gün Medine'de kaldıktan sonra 6 Şubat tarihinde dönüş yapacakları bildirildi.